Олег Гончар

Звезду Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса ошибочно обвинили в публикации авторской колонки в китайском государственном издании People’s Daily, сообщает The Athletic.

8 сентября, ряд информационных агентств, включая Associated Press и Reuters, сообщили, что Джеймс якобы написал эссе для газеты, контролируемой Коммунистической партией Китая. После этого баскетболиста начали критиковать в Гонконге и США.

Два источника, близких к баскетболисту, опровергли эту информацию, заявив, что Леброн не подавал никакое эссе в газеты КНР. Вместо этого он давал групповые интервью журналистам в двух городах, которые посетил во время поездки. Слова, приписанные Джеймсу в статье, являются достоверными, но они не были эксклюзивными или поданы как авторская колонка.

Напомним, Леброн может покинуть Лейкерс ради бывшего клуба Дончича.