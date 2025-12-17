Нью-Йорк и Сан-Антонио определили нового победителя Кубка НБА
Трофей останется у представителя Восточной конференции
2 дня назад
Фото: Getty Images
Нью-Йорк обыграл Сан-Антонио в финале Кубка НБА 124:113. Отметим, что второй раз подряд трофей выиграла команда Восточной конференции – в прошлом сезоне титул достался Милуоки Бакс.
Кубок НБА. Финал
Нью-Йорк – Сан-Антонио 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19)
Нью-Йорк: Анунобі 28 + 9 подборов, Брансон 25 + 8 передач, Таунс 16 + 11 подборов, Бріджес 11, Харт 11 + 8 подборов – старт; Кларксон 15, Колек 14, Робинсон 4 + 15 подборов, Хукпорти 0.
Сан-Антонио: Фокс 16 + 9 передач + 5 потерь, Касл 15 + 7 подборов + 12 передач, Корнет 14, Вассел 12, Барнс 11 – старт; Харпер 21+7 подборов, Вембаньяма 18, Шемпени 3, К. Джонсон 3.