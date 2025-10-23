Нью-Йорк, Орландо и Торонто открыли сезон НБА победами
Миннесота, Филадельфия и Сан-Антонио также одержали яркие победы
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Кливленд 119:111 (33:23, 32:27, 22:37, 32:24)
Нью-Йорк: Ануноби 24 + 14 подборов, Брансон 23, Таунс 19 + 11 подборов, Бриджес 16 + 6 передач, Хукпорти 2 – старт; Макбрайд 15, Шемет 9, Колек 7, Кларксон 4, Ябуселе 0, Джемисон 0.
Кливленд: Митчелл 31, Э. Мобли 22 + 8 подборов, Меррилл 19, Тайсон 5, Аллен 4 – старт; Вэйд 10, Нэнс 10, Проктор 5, Болл 3+6 передач, Портер 2.
Орландо – Майами 125:121 (38:39, 31:26, 21:26, 35:30)
Орландо: Банкеро 24 + 11 подборов, Ф. Вагнер 24 + 6 передач, Бэйн 23, Саггс 14, Картер 9 + 8 подборов – старт; да Силва 16, Битадзе 8 + 8 подборов, Блек 7, Айзек 0, Джонс 0.
Майами: Пауэлл 28 + 9 подборов, Виггинс 18, Митчелл 16 + 12 передач, Адебайо 15 + 12 подборов, Йович 9 – старт; Фонтеккио 13, Хакес 13, Уиэр 7, Смит 2, Ларссон 0.
Шарлотт – Бруклин 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)
Шарлотт: Миллер 25 + 7 передач, Болл 20 + 8 передач, Бриджес 18 + 11 подборов, Книппел 11, Колкбреннер 10 + 11 подборов – старт; Секстон 15, Диабате 13+9 подборов, Менн 12+6 передач, Салон 10, Джеймс 2.
Бруклин: Клэкстон 17, Томас 15, Менн 13, Портер 12, Сараф 8 + 7 подборов – старт; Шарп 14+5 потерь, Дёмин 14, Уилсон 8, Клауни 5, Мартин 5, Траоре 3, Пауэлл 2, З. Вильямс 1.
Атланта – Торонто 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28)
Атланта: Янг 22, Джонсон 22 + 7 подборов + 8 передач, Порзингис 20 + 7 подборов, Ризаше 16, Дэниэлс 4 – старт; Оконгву 18, Александер-Уокер 10, Кеннард 6, Уоллес 0, Гуйе 0.
Торонто: Барретт 25 + 8 подборов, Барнс 22 + 9 передач, Ингрэм 16 + 9 подборов + 5 потерь, Пельтль 14, Куикли 13 + 8 передач – старт; Дик 21, Шед 10, Мамукелашвили 7, Мобо 4, Агбаджи 4, Бэттл 2.
Бостон – Филадельфия 116:117 (28:26, 23:31, 35:18, 30:42)
Бостон: Уайт 25, Браун 25, Кета 17 + 8 подборов, Притчард 16, Хаузер 8 – старт; Саймонс 13, Буше 6, Тиллман 4+7 подборов, Майнотт 2, Гарза 0.
Филадельфия: Макси 40 + 6 передач, Эджкомб 34 + 7 подборов, Барлоу 13 + 8 подборов, Убре 10, Эмбиид 4 – старт; Граймс 10+5 потерь, Уокер 6, Бона 0, Драммонд 0, Эдвардс 0.
Чикаго – Детройт 115:111 (35:19, 29:30, 30:30, 21:32)
Чикаго: Вучевич 28 + 14 подборов, Бузелис 21, Гидди 19 + 11 передач + 6 потерь, Джонс 12 + 8 передач, Окоро 0 – старт; Хертер 15, Досунму 14, Вильямс 4, Смит 2, Терри 0.
Детройт: Каннингем 23 + 7 подборов + 10 передач, Дюрен 15, Томпсон 11 + 9 подборов + 7 передач, Харрис 10 + 9 подборов, Д. Робинсон 2 – старт; Стюарт 20 + 10 подборов + 4 блок-шота, Холланд 19, Леверт 8, Рид 3, Грин 0.
Мемфис – Новый Орлеан 128:122 (27:30, 29:37, 41:22, 31:33)
Мемфис: Морант 35, Джарен Джексон 18 + 8 подборов + 6 блок-шотов + 5 потерь, Колдуэлл-Поуп 15, Веллс 14, Лендейл 10 – старт; Кауард 14, Проспер 10, Спенсер 7, Альдама 5, Смол 0, Кончар 0.
Новый Орлеан: Уильямсон 27 + 9 подборов + 5 перехватов, Пул 17, Джонс 17 + 9 подборов, Мерфи 13 + 7 подборов, Мисси 5 + 7 подборов – старт; Фирс 17, Бэй 13, Хоукинс 8, Квин 3, Дикинсон 2.
Милуоки – Вашингтон 133:120 (40:23, 32:30, 29:37, 32:30)
Милуоки: Я. Адетокунбо 37 + 14 подборов, Трент 17, Грин 11, Тернер 11 + 8 подборов, Портер 10 – старт; Кузма 12, Принс 11, Энтони 9, Роллинз 9, Кофи 2, Портис 2, Симс 2, Джексон 0, Г. Харрис 0, Т. Адетокунбо 0.
Вашингтон: Миддлтон 23, Джордж 21 + 9 подборов, Керрингтон 11, Сарр 10 + 11 подборов,Макколлум 9 – старт; Джонсон 16, Уитмор 14, Киспер 11, Райли 2, Хилл 2, Бэгли 1, Шемпени 0, Вукчевич 0, Купер 0, Джонсон 0.
Юта – Клипперс 129:108 (43:19, 35:28, 30:33, 21:28)
Юта: Кесслер 22 + 9 подборов + 4 блок-шота, Маркканен 20, Джордж 16 + 9 передач, Михайлюк 9, Филиповски 9 – старт; Сенсабо 20, Хендрикс 13, Клейтон 10, Нуркич 8, Бейли 2, Вильямс 0.
Клипперс: Зубац 19 + 7 подборов, Харден 15 + 11 передач, Д. Джонс 12, Ленард 10, Бил 5 – старт; Б. Лопес 15, Коллинз 14 + 7 подборов, Кристи 5, Пол 4, Нидерхойзер 4, Батюм 3, Браун 2, Сэндерс 0, Данн 0.
Даллас – Сан-Антонио 92:125 (29:28, 22:32, 21:33, 20:32)
Даллас: Дэвис 22 + 13 подборов, Вашингтон 17, Томпсон 10, Флегг 10 + 10 подборов, Лайвли 4 – старт; Кристи 9, Немхард 8, Рассел 6, Харди 3, Маршалл 3, Вильямс 0, Пауэлл 0, Калеб Мартин 0, Сиссе 0.
Сан-Антонио: Венбаньяма 40 + 15 подборов, Касл 22 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь, Васелл 13, Барнс 7, Шемпени 5 – старт; Харпер 15, К. Джонсон 11, Джонс-Гарсиа 5, Ингрэм 3, Маклафлин 2, Корнет 2, Бийомбо 0, Браян 0, Миникс 0.
Портленд – Миннесота 114:118 (35:33, 26:24, 34:31, 19:30)
Портленд: Авдия 20 + 7 подборов, Шарп 15, Холидей 14 + 7 передач, Камара 10 + 9 подборов, Клингэн 8 – старт; Грант 29, Уэсли 7, Мюррей 7, Тайбул 2, Ян Хансэн 2.
Миннесота: Эдвардс 41 + 7 подборов, Рэндл 19 + 7 подборов + 6 передач, Макдэниелс 18, Гобер 10, Дивинченцо 7 + 6 потерь – старт; Шэннон 10, Рид 6, Конли 3, Хайленд 2, Кларк 2.
Финикс – Сакраменто 120:116 (19:29, 35:42, 36:21, 30:24)
Финикс: Букер 31 + 6 потерь, Брукс 22, Аллен 18 + 7 передач, Данн 9 + 10 подборов, Игодаро 7 – старт; О’Нил 12, Ричардс 8, Гиллеспи 7, Вильямс 6 + 11 подборов, Хейс-Дэвис 0.
Сакраменто: Лавин 30, Дерозан 29 + 9 передач, Шрёдер 14 + 7 передач, Юбэнкс 4 + 4 блок-шота, Клиффорд 2 + 8 подборов – старт; Монк 19, Эллис 9, Вестбрук 6, Кардвелл 3, Шарич 0, Рэйн 0.