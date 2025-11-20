Оклахома-Сити Тандер выиграла 15-й из 16 матчей этого сезона
В настоящее время у Тандер нет конкурентов в этом сезоне
около 2 часов назад
Оклахома-Сити Тандер продолжила серию без поражений до семи матчей, победив Сакраменто Кингз 113:99 ночью 20 ноября.
Шей Гилджес-Александер стал главной звездой, набрав 33 очка, что помогло Тандер удержать преимущество в +14 после третьей четверти (83-69).
Команда Марка Дейното демонстрирует лучший старт в истории франшизы, с 15 победами в 16 матчах — это лидерство в НБА.
Тандер отрывается от преследователей: Денвер Наггетс (11-3), а на Востоке Детройт Пистонс (13-2).
Поделиться