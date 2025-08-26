Олег Гончар

Решение натурализованного словенца Джоша Небо отказаться от участия в чемпионате Европы-2025 вызвало значительный резонанс в стране. Отсутствие центрового, который выступает за итальянский «Милан», оставило пробел в составе сборной, который заполнил Ален Омич, вернувшись в национальную команду после долгого перерыва, сообщает basket.com.ua.

Директор сборной Словении Саша Дончич, который является отцом звезды НБА Луки Дончича, резко раскритиковал Небо.

«Я контактировал с Джошем на протяжении всего сезона — после его травм. Он ни разу не сказал, что не будет играть за сборную, даже если бы дошёл до финала чемпионата Италии. Наши медицинские специалисты первоклассные, у нас есть все отчёты. Здесь происходили странные вещи. Влатко Чанкар также не имел проблем с выступлениями за сборную, пока не подписал контракт с «Миланом». Саша Дончич

Дончич добавил, что вопрос гражданства Небо, полученного для игры за Словению, теперь подлежит обсуждению с правительством. Он считает, что паспорт можно отобрать, так как не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, ранее в сборную Украины отказались приезжать Святослав Михайлюк, Алексей Лень и Дмитрий Скапинцев.