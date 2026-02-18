Олег Гончар

Центрового Лос-Анджелес Лейкерс Деандре Ейтона ненадовго задержали в международном аэропорту имени Линдена Пиндлинга в Нассау. Об этом сообщил его адвокат ДеВард Фрэнсис.

По словам защитника, правоохранители заподозрили наличие «очень небольшого количества марихуаны». Однако, после проверки выяснилось, что запрещенное вещество не принадлежало баскетболисту. Адвокат уточнил, что марихуана находилась в чужой сумке, а самого Эйтона быстро освободили после короткого расследования.

Марихуана остается незаконной на Багамах, хотя по действующему соглашению CBA игроков НБА больше не тестируют на это вещество.

В нынешнем сезоне Эйтон провел 46 матчей за Лейкерс, во всех выходил в стартовой пятерке и в среднем набирает 13,2 очка и 8,5 подборов за 28 минут на площадке.