Олег Гончар

Суд Парижа принял решение о выдаче США задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина.

В США спортсмену грозит до 25 лет заключения по статьям о компьютерном мошенничестве.

Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль по запросу американской стороны. Он прибыл туда вместе с невестой. Баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, которая совершала атаки на около 900 организаций, включая две федеральные учреждения. Сам Касаткин отрицает обвинения.

Ранее сообщалось, что хакерская сеть, связанная с подозреваемым, нанесла значительный ущерб через кибератаки. Экстрадиция может произойти в ближайшее время, если не будет апелляций.