Российского баскетболиста экстрадируют в США, где ему грозит 25 лет тюрьмы.
Баскетболисту предъявлены обвинения в киберпреступлениях
около 2 часов назад
Суд Парижа принял решение о выдаче США задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина.
В США спортсмену грозит до 25 лет заключения по статьям о компьютерном мошенничестве.
Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль по запросу американской стороны. Он прибыл туда вместе с невестой. Баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, которая совершала атаки на около 900 организаций, включая две федеральные учреждения. Сам Касаткин отрицает обвинения.
Ранее сообщалось, что хакерская сеть, связанная с подозреваемым, нанесла значительный ущерб через кибератаки. Экстрадиция может произойти в ближайшее время, если не будет апелляций.
