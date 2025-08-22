Олег Гончар

Апелляционный суд Парижа проведет судебное заседание по экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США.

Судебное разбирательство назначено на 27 августа в 14:00. Об этом сообщили российские пропагандисты со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Касаткина арестовали во Франции 21 июня этого года по запросу США. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группе, которая с 2020 по 2022 годы совершила атаки с использованием программ-вымогателей на около 900 компаний, включая два федеральных учреждения США.

Заседание по экстрадиции состоится в следственной палате Апелляционного суда. На данный момент деталей об обвинениях или вероятном решении об экстрадиции не разглашаются.

