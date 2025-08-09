Сборная Украины победила Словакию в предквалификации ЧМ-2027
около 1 часа назад
Фото: FIBA
Сборная Украины по баскетболу одержала первую победу в преквалификации чемпионата мира-2027. Матч состоялся в ризьком Rimi Olympic Center.
Подопечные Айнарса Багатскиса обыграли национальную команду Словакии – 80:71
Самым результативным игроком встречи стал Иссуф Санон, который набрал 23 очка.
Баскетбол. Преквалификация к ЧМ-2027. Группа А
Украина – Словакия 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19)
Напомним, что в предыдущем матче сине-желтые уступили Швейцарии со счетом 64:66.
Следующую игру подопечные Багатскиса проведут 16 августа против Швейцарии.