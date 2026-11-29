Сборная Украины проиграла Черногории в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу
Самым результативным игроком матча стал Максим Шульга, который набрал 17 очков
Мужская сборная Украины по баскетболу уступила национальной команде Черногории в матче второго раунда квалификации чемпионата мира-2027.
Номинально домашний для украинцев поединок состоялся в латвийской Риге. Первая четверть завершилась вничью, после чего гости захватили лидерство и в третьей десятиминутке увеличили преимущество до 9 очков. Подопечные Айнарса Багатскиса сумели сократить отставание до минимума, однако в конце встречи черногорцы удержали победный счёт.
Самым результативным игроком матча стал Максим Шульга, который набрал 17 очков.
Чемпионат мира-2027. Квалификация. Второй этап. Группа I
Украина — Черногория 71:77 (19:19, 14:17, 15:19, 23:22)
Заключительные матчи квалификации украинская сборная проведет в 2027 году — 26 февраля на выезде против Греции и 1 марта номинально дома против Португалии.
Украина уступила Португалии в отборе на чемпионат мира-2027.
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