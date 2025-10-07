Олег Гончар

Семья лидера Милуоки Бакс Янниса Адетокунбо переехала на постоянное жительство в Афины, сообщает Tovima.

Жена Мария и четверо детей покинули Милуоки и поселились в новом футуристическом жилом комплексе в дипломатическом районе Палео Психико, построенном специально для семьи.

В комплексе предусмотрены отдельные квартиры для братьев Янниса и его матери. Двое старших детей пары – пятилетний Лиам Чарльз и четырехлетний Маверик Шай – уже начали учебу в элитном частном детсаде.

Адетокунбо начнет свой 13-й сезон в НБА. Его контракт с Милуоки действует до сезона 2026/2027 с опцией игрока на 2027/2028 год.

