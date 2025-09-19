Шакіл О'Ніл назвал лучшего центрового НБА
Легенда лиги раскритиковал Эмбиида и оценил перспективы Вембаньямы
23 минуты назад
Легенда НБА Шакил О’Нил поделился мыслями о современных центровых лиги в интервью Hoopshype.
Четырёхкратный чемпион НБА назвал Николу Йокича из Денвер Наггетс лучшим центровым современности.
«Единственный, к кому я мог бы быть строгим, — это Йокич, но он лучший в лиге. У него есть чемпионский титул, он знает, что делать».
Йокич, трёхкратный MVP НБА, привёл Денвер к чемпионскому титулу в 2023 году, демонстрируя уникальную результативную игру — 25,7 очка, 12,4 подбора, 9,4 передачи в среднем за сезон 2024/2025.
Что касается Джоэла Эмбиида из Филадельфии Сиксерс, Шак был резким.
«Я пытался быть строгим с Джоэлем, но, кажется, он не выдерживает. Похоже, придется исключить его из моей программы».
Эмбиид, несмотря на 34,7 очка за игру в прошлом сезоне, не смог вывести Сиксерс за пределы первого раунда плей-офф.
Виктора Вембаньяму из Сан-Антонио О’Нил считает талантливым, но еще «в детской фазе».
Напомним, ранее стало известно, когда начнётся новая лига НБА в Европе.