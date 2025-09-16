Олег Гончар

Британская баскетбольная лига (GBBL) объявила о начале своего первого сезона в сентябре 2027 года, что совпадает с ожидаемым дебютом европейской НБА. Об этом говорится в заявлении организации, предоставленном изданию The Yorkshire Post.

NBA Europe будет сотрудничать с Британской федерацией баскетбола (BBF), ассоциациями стран и баскетбольным сообществом для подготовки элитной академии молодых игроков, которые будут представлять сборную Великобритании.

Ожидается, что две команды NBA Europe из Лондона и Манчестера также будут соревноваться в GBBL. Это первое официальное подтверждение локаций франшиз NBA Europe, которые ранее планировались на сезон 2026/27.

Решение о задержке вызвано необходимостью подготовки на фоне конфликта с Super League Basketball (SLB), которая оспаривает лицензию GBBL. FIBA создала специальную группу для разрешения кризиса.