Шульга блеснул в G-Лиге за Мэн Селтикс
Украинец сыграл 35 минут против Лонг-Айленд Нетс
около 7 часов назад
Максим Шульга
Украинский защитник Максим Шульга провел 35 минут на площадке за Мэн Селтикс в матче G-Лиги против Лонг-Айленд Нетс (127:116).
Украинец набрал 12 очков, 7 подборов, 7 передач и 4 перехвата при 6 потерях.
Летом Шульга подписал двусторонний контракт с Бостон Селтикс. 23-летний Максим, который последние два года играл за VCU, был задрафтован Бостоном под 57-м номером и отправлен в G-Лигу.
Напомним, Мэн Селтикс одержали вторую победу в сезоне. Ранее команда одолела дома, а Шульга набрал 22 очка.
