Олег Гончар

Украинский защитник Максим Шульга провел свой первый матч в НБА. 23-летний баскетболист дебютировал в составе Бостон Селтикс в поединке регулярного чемпионата против Хьюстон Рокетс, который завершился уверенной победой Бостона — 114:93.

Шульга появился на площадке за 1 минуту 41 секунду до финальной сирены. Украинец провел около двух минут игрового времени, очков не набрал, промахнув один трехочковый бросок. По статистике он завершил матч без результативных действий, хотя в одном из эпизодов мог записать на свой счет подбор в нападении.

Максим является 57-м пиком последнего драфта НБА и находится в Бостон Селтикс на двустороннем контракте. На протяжении сезона он в основном выступает за фарм-клуб в G-League и редко попадает в заявку основной команды. Дебют стал возможным благодаря комфортному преимуществу Бостона в счете и наличию украинца в ростере на этот матч.

Несмотря на короткий выход на паркет, Шульга вписал свое имя в историю: он стал десятым баскетболистом из Украины, который сыграл хотя бы один матч в НБА. В последний раз до этого, более двух лет назад, дебютировал Дмитрий Скапинцев, который провел два матча за Нью-Йорк Никс.