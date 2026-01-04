Шульга набрал 16 очков за Мен Селтикс в G-лиге
Украинец вышел в старте и помог победить Кэпитал Сити Гоу-Гоу
8 минут назад
Максим Шульга
23-летний украинский разыгрывающий Максим Шульга вышел в стартовом составе Мен Селтикс, который является фарм-клубом Бостона, в матче G-Лиги против Кэпитал Сити Гоу-Гоу.
Украинец провел на площадке все 40 минут, набрал 16 очков (3/8 трехочковых), 6 подборов и 5 передач. Мен Селтикс одержали победу со счетом 112:109.
Шульга продолжает стабильно играть за фарм-клуб Бостон Селтикс, став основным игроком.
Поделиться