Шульга начал в стартовом составе за Мен Селтикс в G-лиге
Украинец провел результативный матч
17 минут назад
Максим Шульга
В матче G-лиги Рэпторс 905 в стартовом составе за Мэн Селтикс вышел украинец Максим Шульга.
Украинец провел на площадке 29 минут, набрав 8 очков (4/8 двухочковых), 3 подбора, 2 ассиста, 1 перехват и 2 блока.
Несмотря на усилия Шульги, Мэн Селтикс проиграли со счетом 100:124.
Летом 23-летний Шульга подписал двусторонний контракт с Бостон Селтикс после двух лет. Бостон задрафтовал его под 57-м номером.
Напомним, ранее Шульга блеснул в G-Лиге за Мэн Селтикс.
