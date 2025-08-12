Олег Гончар

Украинский разыгрывающий Максим Шульга в настоящее время имеет двусторонний контракт с клубом НБА Бостон Селтикс. Перед этим клуб выбрал его под 57-м номером во втором раунде драфта НБА. Детали о контракте украинца сообщил портал hoopsrumors.com.

Шульга имеет частично гарантированную зарплату в размере 85 300 долларов и следующим летом станет ограниченно свободным агентом.

Обычно, клубы НБА подписывают игроков второго раунда драфта на двухлетние двусторонние соглашения, но Селтикс пока не заключили подобный контракт с 46-м пиком драфта Амари Вильямсом.

Двусторонний контракт позволяет Шульге выступать как за основную команду Бостон Селтикс, но с ограничением до 50 матчей в регулярном сезоне, так и за их фарм-клуб Мэн Селтикс в G-Лиге.

