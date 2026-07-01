Сергей Разумовский

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит выступать за Юта Джаз в сезоне 2026/27. Клуб решил не отчислять защитника до 30 июня, поэтому его контракт автоматически стал полностью гарантированным.

Это означает, что 29-летний украинец сохранит место в составе команды и получит полную сумму, предусмотренную договором. По информации источника, в следующем сезоне Михайлюк заработает 3,8 миллиона долларов, которые теперь гарантированы условиями контракта.

Для украинского баскетболиста это станет уже девятым сезоном в сильнейшей баскетбольной лиге мира. За годы выступлений в НБА Михайлюк успел поиграть за несколько клубов, а ныне продолжит карьеру в составе Юта Джаз, где получил возможность регулярно выходить на площадку.

Прошлый сезон стал одним из самых стабильных в карьере украинца. В регулярном чемпионате Михайлюк принял участие в 50 матчах, демонстрируя в среднем 9,4 очка, 2,5 подбора и 1,9 результативной передачи за игру. Такие показатели позволили ему играть заметную роль в ротации команды и в очередной раз подтвердить свой уровень на высшем уровне.

В настоящее время Михайлюк находится в расположении национальной сборной Украины, которая проводит подготовку к старту квалификации чемпионата мира 2027 года. Уже 2 июля украинская команда проведет один из ключевых матчей отборочного цикла, встретившись со сборной Грузии.