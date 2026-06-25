Денис Седашов

Мужская сборная Украины по баскетболу провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к квалификации ЧМ-2027. В Риге украинцы уступили национальной команде Анголы.

В течение встречи сине-желтые имели преимущество в 17 очков, а перед заключительной четвертью впереди была Украина — 72:64. Однако африканская сборная сумела оформить камбэк, совершив победный двухочковый бросок за 2,2 секунды до финального свистка.

Самым результативным игроком в составе украинской команды стал Святослав Михайлюк, который набрал 22 очка.

Контрольный матч

Украина – Ангола – 92:93 (22:22, 26:23, 24:19, 20:29)

Следующий контрольный матч подопечные Айнарса Багатскиса сыграют 28 июня на выезде против сборной Литвы. Начало матча — в 19:30 по киевскому времени.

Пустовой — о завершении карьеры в сборной: «Буду скучать, это очень большая часть моей жизни».