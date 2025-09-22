Стив Нэш возвращается в Финикс Санз
Легенда клуба получила административную роль
около 1 часа назад
Владелец Финикс Санс Мэт Ишбия в Twitter объявил, что двукратный MVP НБА Стив Нэш присоединился к клубу как старший советник.
По словам Ишбии, Нэш является воплощением Финикс Санс, поскольку он легенда клуба.
«Стив Нэш был выдающимся игроком и настоящим символом Финикс Санз. Его характер, выносливость и жажда побед в свое время определяли лицо клуба. Теперь я рад официально приветствовать Стива в нашей организации — он поможет формировать наше будущее».
Нэш выступал за Финикс в 1996–1998 и 2004–2012 годах. После завершения карьеры он работал консультантом в Голден Стейт и главным тренером Бруклина. В 2025 году Нэш был соведущим подкаста Леброна Джеймса Mind the Game.
Напомним, ранее стало известно, когда стартует NBA Europe.
Поделиться