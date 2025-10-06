Олег Гончар

Баскетбольный арбитражный трибунал FIBA вынес решение по делу между литовским баскетболистом Арнольдасом Кулбокой, его агентами Wasserman France и украинским клубом Прометей.

20 июля 2023 года Кулбока подписал контракт на сезон 2023/2024 с зарплатой 350 тысяч долларов и комиссией агентов 35 тысяч долларов.

В сентябре 2023 года из-за травмы, которая вывела игрока на весь сезон, и финансовых трудностей клуба было подписано дополнение к соглашению с новым графиком выплат. Прометей выполнял условия до марта 2024 года, но прекратил выплаты зарплаты, комиссий и медицинских расходов.

Прометей объяснял невыплаты невозможностью переводов за границу из Украины, но трибунал отклонил этот аргумент.

Трибунал обязал Прометей, который в 2024 году прекратил существование, выплатить Кулбоке 194 442 долларов невыплаченной зарплаты с процентами, 1 120 евро медицинских расходов, а агентам Wasserman France – 17,5 тыс. долларов комиссии с процентами. Клуб также оплатит 8 тыс. евро арбитражных расходов, 12,5 тыс. евро юридических расходов истцов и выдаст справку об уплате налогов.

