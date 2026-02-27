Украина вторая в отборочной группе ЧМ-2027 после поражения от Испании
Первый раунд квалификации продлится до 5 июля
1 день назад
Сборная Украины по баскетболу проиграла Испании в третьем матче европейского отбора на чемпионат мира-2027. После трех туров команда занимает второе место в группе.
Первый раунд квалификации продлится до 5 июля. В следующий этап выйдут три лучшие сборные из четырех в группе.
Турнирная таблица после трех матчей:
Испания — 6 очков (3 победы, 0 поражений)
Украина — 5 (2–1)
Грузия — 4 (1–2)
Дания — 3 (0–3)
Украинская команда сохраняет шансы на выход в следующий раунд квалификации.