Сборная Украины уступила Испании в квалификации ЧМ-2027
Матч-реванш команд состоится 2 марта
1 день назад
Фото: FIBA
Мужская команда Украины по баскетболу на старте второго игрового окна квалификации чемпионата мира-2027 уступила Испании 66:86.
Украинцы к большому перерыву пошли с минимальным преимуществом, но не смогли удержать соперника в третьей и четвертой четвертях. Самым результативным игроком в составе «сине-желтых» стал разыгрывающий Александр Ковляр, который набрал 15 очков.
Квалификация ЧМ-2027
Украина – Испания 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)
Отметим, что команды проведут игру-реванш уже 2 марта.