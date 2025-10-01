Украинцы в Латвийско-эстонской лиге: Дзюба и Новицкий отметились очками
Валмиера и ВЭФ одержали убедительные победы
около 4 часов назад
В матчах Латвийско-эстонской баскетбольной лиги украинские легионеры Павел Дзюба и Ростислав Новицкий приняли участие в победах своих команд.
Валмиера обыграла Огре со счётом 86:65. Самым результативным в Валмиере стал Мальманис – 16 очков, в Огре – Кампусс с 20 очками.
Павел Дзюба отыграл за Валмиеру 18 минут, набрал 6 очков (3/4 двухочковых, 0/1 штрафных), собрал 3 подбора, сделал 2 перехвата, поставил 3 блок-шота при 3 фолах и 2 потерях. Рейтинг эффективности +9, плюс-минус -9.
В другом матче ВЭФ разгромил Кейлу 122:74. В составе ВЭФ Килпс набрал 20 очков + 5 подборов, Александровс – 14. За Кейлу лучшим стал Бернс – 21 очко.
Ростислав Новицкий отыграл за ВЭФ 21 минуту, набрал 13 очков (5/6 двухочковых, 0/2 трехочковых, 3/4 штрафных), собрал 4 подбора, отдал 1 передачу, поставил 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах. Рейтинг эффективности +14, плюс-минус +28.
