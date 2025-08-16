Новицкий, Санон и Ковляр – в заявке сборной Украины на матч со Швейцарией
Тренерский штаб объявил состав на матч предквалификации чемпионата мира-2027, который начнется в 17:00
около 3 часов назад
Сборная Украины по баскетболу определилась с составом на матч против сборной Швейцарии в рамках предквалификации чемпионата мира-2027.
В состав команды вошел Ростислав Новицкий, который заменил в заявке форварда Владимира Конева. Вместе с ним на площадку выйдут ключевые игроки сборной – Иссуф Санон и Александр Ковляр.
Начало встречи – в 17:00.
Состав сборной Украины на матч:
Александр Ковляр
Егор Сушкин
Иссуф Санон
Илья Тыртышник
Михаил Бублик
Иван Ткаченко
Артем Ковалев
Александр Липовой
Андрей Войналович
Вячеслав Бобров
Ростислав Новицкий
Вячеслав Кравцов
Украинская команда надеется на победу в важном поединке и продолжение борьбы за выход в финальную стадию мирового первенства.