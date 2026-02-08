Баскетбольный клуб Запорожья и Федерация баскетбола Запорожской области сообщили о смерти Бориса Никитишина — выдающегося ветерана запорожского спорта.

Умершему было 90 лет, и он оставил заметный след в спорте.

Никитишин был мастером спорта СССР, серебряным призером Спартакиады народов СССР.

Он был образцом профессионализма и бойцовского характера на площадке, вдохновляя своим примером молодое поколение.

Не менее значительным был его вклад в развитие промышленности Запорожья. Достойный представитель династии металлургов, после окончания машиностроительного института

Борис Афанасьевич посвятил 44 года своей жизни работе на комбинате «Запорожсталь».

Светлая память о Борисе Афанасьевиче навсегда осталась в сердцах коллег, болельщиков и всех, кто имел честь знать его лично.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Скорбим вместе с вами.