Ушел из жизни Борис Никитишин — легенда запорожского баскетбола
Умер ветеран спорта, мастер спорта СССР и многолетний сотрудник Запорожстали
около 1 часа назад
Баскетбольный клуб Запорожья и Федерация баскетбола Запорожской области сообщили о смерти Бориса Никитишина — выдающегося ветерана запорожского спорта.
Умершему было 90 лет, и он оставил заметный след в спорте.
Никитишин был мастером спорта СССР, серебряным призером Спартакиады народов СССР.
Он был образцом профессионализма и бойцовского характера на площадке, вдохновляя своим примером молодое поколение.
Не менее значительным был его вклад в развитие промышленности Запорожья. Достойный представитель династии металлургов, после окончания машиностроительного института
Борис Афанасьевич посвятил 44 года своей жизни работе на комбинате «Запорожсталь».
Светлая память о Борисе Афанасьевиче навсегда осталась в сердцах коллег, болельщиков и всех, кто имел честь знать его лично.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Скорбим вместе с вами.
