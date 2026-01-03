Павел Василенко

Сегодня скончался легендарный тренер и футболист Димитар Пенев. Печальную весть первыми сообщили его родственники, а позже информацию официально подтвердил Болгарский футбольный союз. Лишь несколько месяцев назад, 12 июля 2025 года, Пеневу исполнилось 80 лет.

До последних дней Пенев оставался рядом со своим любимым ЦСКА, внимательно следил за жизнью клуба и строительством нового стадиона «Болгарская армия». Его имя навсегда вписано в историю болгарского футбола золотыми буквами. Пенев – уникальная персона, которой удалось достичь выдающихся успехов как на поле, так и на тренерской скамье.

Большую часть игровой карьеры он провел в ЦСКА, став одним из лучших защитников в истории клуба. Вместе с «армейцами» Пенев завоевал семь чемпионских титулов Болгарии и пять национальных кубков. За сборную страны он провел 90 матчей и отметился двумя забитыми мячами, а также принял участие в трех подряд чемпионатах мира – 1966, 1970 и 1974 годов, что было редким достижением для игрока обороны. Дважды его признавали лучшим футболистом Болгарии – в 1967 и 1971 годах.

Самая яркая страница тренерской карьеры Пенева – историческое четвертое место сборной Болгарии на чемпионате мира 1994 года в США. Именно он открыл футбольному миру Христо Стоичкова, Эмила Костадинова и Любослава Пенева. В 1996 году Димитара Пенева признали тренером №1 национальной сборной Болгарии XX века.