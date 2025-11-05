Олег Гончар

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о деталях переговоров с НБА относительно потенциальной новой лиги в Европе. Слова функционера привел портал Eurohoops.net.

«Мы находимся в лучшей форме за всю историю. За последние два сезона доход Евролиги вырос на 45%. Появились новые спонсоры, телевизионная аудитория за пять лет увеличилась на 30%, а в прошлом сезоне матчи турнира посетили более трех миллионов болельщиков — это абсолютный рекорд. Ситуация развивается замечательно. С спортивной точки зрения расширение до 20 команд стало важным шагом вперед: теперь любая команда способна победить любого, ведь непобедимых больше нет. Мы стремимся сохранить этот уровень конкуренции».

По словам Мотеюнаса, они продолжают диалог с НБА, но ощущают нехватку прогресса, поскольку предложения Евролиги игнорируются, американцы придерживаются своего плана запуска лиги с городами и командами.

Мотеюнас считает это неправильным путем и плохими новостями, поскольку в Европе нет необходимости в пятой лиге, НБА лишь навредит, если не изменит подход.

НБА планирует запуск в Европе в 2027 году с командами в Берлине, Милане, Мадриде и других городах.

Напомним, Алексей Лень близок к дебюту за Реал в классико с Барселоной.