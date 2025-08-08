Олег Гончар

В рамках регулярного сезона женской НБА (WNBA) Чикаго Скай принимал Атланта Дрим на домашней арене.

Гости одержали убедительную победу со счетом 86:65, доминируя в атаке и защите на протяжении всей игры.

За 10 секунд до завершения основного времени на площадке появился предмет интимного характера, из-за чего матч немедленно остановили. Персонал арены оперативно устранил проблему, но игру завершили без дополнительного времени.

Этот инцидент стал четвертым подобным случаем в матчах WNBA за последние 10 дней, вызвав беспокойство по поводу безопасности на аренах лиги.

Отличие этого эпизода заключалось лишь в цвете предмета.

Официальные представители WNBA и команд пока не предоставили комментариев, но повторяющиеся случаи могут привести к усилению мер безопасности на играх.

Напомним, ранее был арестован болельщик за бросание секс-игрушки на матче женской НБА.