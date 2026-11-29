Александра Меркшина без промахов финишировала в топ-20 спринта на Кубке мира в Контиолахти
Победу одержала Эльвира Эберг
Украинская биатлонистка Александра Меркушина финишировала 18-й в женском спринте на первом этапе Кубка мира-2026/27 в финском Контиолахти.
21-летняя спортсменка закрыла все 10 мишеней и показала лучший результат в составе сборной Украины, уступив победительнице 46 секунд.
Другие украинки завершили гонку вне зачетной зоны — Елена Городна стала 49-й, Христина Дмитренко заняла 59-е место, Татьяна Тарасюк — 70-е.
Победу в спринте одержала шведка Эльвира Эберг. Второй с отставанием в 1,5 секунды финишировала француженка Жюстин Бреза-Буше, тройку призеров замкнула полька Камила Жук.
Кубок мира-2026/27 по биатлону. Спринт. Контиолахти, Финляндия
1. Эльвира Эберг (0+1) 21:05.6
2. Жюстин Бреза-Буше (1+0) +1.5
3. Камила Жук (0+0) +6.4
...
18. Александра Меркушина (0+0) +46.1
49. Елена Городна (0+1) +1:33.6
59. Христина Дмитренко (0+2) +1:50.9
70. Татьяна Тарасюк (0+1) +2:18.2
Женский спринт завершил программу первого этапа Кубка мира-2026/27. Следующий этап Кубка мира пройдет 4-6 декабря в австрийском Хохфильцене.
Мандзин занял 15-е место в мужском спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.