Сергей Разумовский

Главный тренер женской сборной Украины Оксана Хвостенко в интервью «Суспільне Спорт» прокомментировала заявления Александры Меркушиной в адрес тренерского штаба. Ранее спортсменка в эмоциональной форме рассказала о многочисленных унижениях и нездоровой атмосфере в команде.

По словам Меркушиной, именно тренерский штаб во главе с Хвостенко якобы создавал для нее сложные условия. Биатлонистка заявила о большом количестве оскорбительных ситуаций, с которыми ей пришлось столкнуться. В то же время позже спортсменка публично извинилась за свои слова.

Когда Александра давала интервью, я была на трассе, и мне уже начали рассказывать. Для меня это был шок, потому что я к Александре не имею никакого отношения. Девочки [Меркушины] — это созданная команда Б. Они параллельно с ними тренировались и ездили. Их тренер, отец, рядом с самого детства, у них есть свой автобус. То есть я не понимаю эмоций Саши, это меня шокировало. Ей не удалась эта эстафета [два штрафных круга в синглмиксте] — думаю, все ее эмоции из-за того, что она заехала на штрафные круги. Но спортсмены такого уровня не должны себе такое позволять и кого-то обижать. Оксана Хвостенко тренер сборной Украины

«Это было очень некрасиво с ее стороны»: Кристина Дмитренко отреагировала на интервью Александры Меркушиной.