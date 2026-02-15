Олег Гончар

14 февраля четыре украинки вышли на старт спринта с черными лентами, которыми завязали волосы.

Таким образом команда поддержала скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали из-за шлема с изображением погибших украинских спортсменов. Идею предложила Христина Дмитренко.

По словам Дмитренко, инициативу сразу поддержали Александра Меркушина и Елена Городная. Дмитренко подчеркнула, что акция была направлена не только на поддержку Гераскевича, но и на почтение памяти атлетов, погибших из-за полномасштабного вторжения РФ.

Ранее украинские саночники встали на колено после смешанной эстафеты, а горнолыжник Дмитрий Шепьюк и фристайлистка Екатерина Коцар также публично выражали поддержку спортсмену.

Напомним, Гераскевич вместе с партнерами запустил сбор для семей погибших украинских спортсменов.