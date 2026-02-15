Олег Гончар

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич объявил о старте благотворительного сбора средств в поддержку семей украинских спортсменов, которые погибли из-за войны с РФ, передает Укринформ.

О запуске инициативы спортсмен сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, сбор организован совместно с немецкой инициативой Athletes for Peace, которая объединяет местных спортсменов.

Гераскевич подчеркнул, что акция направлена на поддержку семей погибших и сохранение памяти о них. Он отметил, что на представленных материалах изображены 24 спортсмена, однако реальное количество погибших значительно больше.

13 февраля Гераскевич прибыл в Мюнхен сразу после заседания Спортивного арбитражного суда, который отклонил его иск против МОК и IBSF относительно дисквалификации с Олимпиады-2026. Украинца отстранили из-за шлема с изображением погибших спортсменов.

Напомним, ранее Владимир Носов передал Гераскевичу 500 WBT (1 088 000 грн).