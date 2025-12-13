Дали надежду, но быстро забрали – Украина на 10-м месте в женской эстафете
Швеция выиграла гонку с преимуществом в 40 секунд
около 3 часов назад
На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла женская эстафета, по итогам которой женская сборная Украины заняла 10-е место.
Украина хорошо начала гонку, и Александра Меркушина с одним дополнительным патроном вывела команду в топ-3 после стрельбы на стойке. Христина Дмитренко пыталась держаться в топ-5, но потеряла позиции на трассе.
Проблемы у команды начались на этапе Дарьи Чалик, которая упала на 12-е место. Затем Анастасия Меркушина обогнала Эстонию и Бельгию, финишировав 10-й.
Победила Швеция, обогнав Норвегию и Германию.
Кубок мира по биатлону. Хохфильцен. Эстафета, женщины
1. Швеция (0+7) 1:06:52.4
2. Норвегия (0+9) +40.3
3. Германия (0+8) +51.3
4. Финляндия (0+8) +1:01.8
5. Словакия (0+8) +1:18.4
...
10. Украина (0+12) +3:44.2
Результаты мужского преследования в Хохфильцене.
Поделиться