Олег Гончар

На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла женская эстафета, по итогам которой женская сборная Украины заняла 10-е место.

Украина хорошо начала гонку, и Александра Меркушина с одним дополнительным патроном вывела команду в топ-3 после стрельбы на стойке. Христина Дмитренко пыталась держаться в топ-5, но потеряла позиции на трассе.

Проблемы у команды начались на этапе Дарьи Чалик, которая упала на 12-е место. Затем Анастасия Меркушина обогнала Эстонию и Бельгию, финишировав 10-й.

Победила Швеция, обогнав Норвегию и Германию.

Кубок мира по биатлону. Хохфильцен. Эстафета, женщины

1. Швеция (0+7) 1:06:52.4

2. Норвегия (0+9) +40.3

3. Германия (0+8) +51.3

4. Финляндия (0+8) +1:01.8

5. Словакия (0+8) +1:18.4

...

10. Украина (0+12) +3:44.2

Результаты мужского преследования в Хохфильцене.