Мандзин финишировал в топ-30 персьюта Кубка мира в Хохфильцене
Виталий лучше всего среди украинцев отработал на стрельбище
около 2 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
В австрийском Хохфильцене состоялась гонка преследования в рамках этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону.
Лучшим среди украинцев стал Виталий Мандзин. Биатлонист на стрельбище допустил два промаха и проиграл чуть более 3 минут победителю гонки Эрику Перро.
Кубок мира. Хохфильцен, Австрия. Мужчины. Гонка преследования
1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 30:06.2
2. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0+1+0) +10.2
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 1+0+0+0) +29.0
...
26. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+1+1) +3:12.9
46. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1) +4:29.7
51. Богдан Борковский (Украина, 1+1+1+2) +5:17.8
56. Богдан Цымбал (Украина, 0+2+2+1) +6:07.3