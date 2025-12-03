Олег Гончар

Антон Дудченко финишировал 81-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде — это его худший результат с сезона-2020/21.

Дудченко откровенно прокомментировал провал в индивидуальной гонке: он заявил, что выполнил весь план подготовки, но на трассе «ничего не мог сделать». Результат его не устраивает и называет «ужасным».

Биатлонист считает главной проблемой физическое состояние: со скоростью лыж проблем не ощущал, на спусках держался группы, но на подъёмах «не ехал».

«Надо поговорить со старшей тренером, искать выход. Времени мало, уже скоро спринт». Антон Дудченко

Пока неизвестно, выйдет ли он в спринте. Тренерский штаб ещё не объявил состав.