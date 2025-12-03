Денис Седашов

Украинские биатлонисты не смогли набрать зачётных баллов в мужской индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Нашу команду представляли пятеро биатлонистов: Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал и Богдан Борковский.

Ни одному из украинцев не удалось завершить гонку в топ-40. Самое высокое место показал Борковский — с тремя штрафными минутами он финишировал 44-м.

Победу одержал норвежец Йоган-Олав Ботн, для которого это стала первая победа на этапах Кубка мира. Второе время у норвежца Мартина Улдаля, а третьим стал швед Себастьян Самуэльссон.

Капитан сборной Дмитрий Пидручный пропустил старт из-за болезни, так что именно Борковский заменил его в составе.