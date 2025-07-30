Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер погибла под завалами в Пакистане
Тело немки найти не удалось
23 минуты назад
Фото: Getty Images
Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла в Пакистане в результате инцидента в горной системе, сообщает Welt со ссылкой на менеджмент спортсменки.
Немка попала под завал из камней во время восхождения на гору Лайла Пик еще 28 июля. Во время подъема произошел камнепад, в результате которого биатлонистка оказалась под завалом. Поисковые операции не принесли желаемого результата – тело спортсменки так и не удалось найти. Но по описанию травм Дальмайер от напарницы по восхождению Марины Краус и полученным с вертолета данным, Лаура погибла в результате инцидента.
Габриэла Соукалова в социальных сетях назвала Дальмайер величайшим бойцом.
Поделиться