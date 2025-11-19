Джима пропустит стартовый этап Кубка мира-2025/26
Зоц сообщил, что украинская биатлонистка не успела набрать форму после повреждения
20 минут назад
Старший тренер женской команды Украины Николай Зоц сообщил Суспільне Спорт, что лидер сборной Юлия Джима не выступит на первом этапе Кубка мира-2025/26, который пройдет в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря:
Ещё в октябре упала, была травма, выбила палец на руке. Восстановление немного затянулось – приняли решение, что она присоединится в Хохфильцене. Не было времени, чтобы прийти в хорошую форму.
Думали, не перелом ли. Но травма пальца была, и она только недавно начала стрелять. Просто не хватило времени, чтобы набрать форму к Эстерсунду.
Напомним, что капитан «сине-желтых» Дмитрий Пидручныйготов пропускать старты КМ ради успешного выступления на Олимпийских играх-2026.