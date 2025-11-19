Старший тренер женской команды Украины Николай Зоц сообщил Суспільне Спорт, что лидер сборной Юлия Джима не выступит на первом этапе Кубка мира-2025/26, который пройдет в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря:

Ещё в октябре упала, была травма, выбила палец на руке. Восстановление немного затянулось – приняли решение, что она присоединится в Хохфильцене. Не было времени, чтобы прийти в хорошую форму.

Думали, не перелом ли. Но травма пальца была, и она только недавно начала стрелять. Просто не хватило времени, чтобы набрать форму к Эстерсунду.