Чемпион мира Дмитрий Пидручный в интервью Суспільне Спорт назвал цели на олимпийский сезон-2025/26:

Не нужно даже говорить, чтобы понимать, что это (Олимпиада-2026) — главные соревнования четырёхлетия, и к ним нужно максимально качественно подготовиться. К ним все готовятся, не только мы, поэтому цели на сезон понятны, озвучены ещё весной. (Предыдущий) сезон ещё не закончился, а мы уже с Юраем имели план на этот год и цели на сезон, на каких стартах планируем участвовать, какие будем пропускать. Это всё было, скажем так, на 90% готово ещё до конца прошлого сезона, с учётом ошибок и нюансов, которые тогда были. Сейчас мы стараемся реализовывать (этот план), по ходу вносим какие-то корректировки. До старта Олимпиады всё уже понятно: и цели, и старты, в которых мы хотим участвовать.

Какие именно этапы будем пропускать? Пока это озвучивать не будем, но уже это у нас согласовано. Однако тоже нужно учитывать, что по ходу сезона это может изменяться в зависимости от результатов, которые я буду показывать на Кубке мира. Скажем так: план есть, уже между нами он утверждён и стараемся следовать ему.