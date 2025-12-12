Этап Кубка мира в Хохфильцене. Мужской спринт. Видеотрансляция
От Украины на гонку заявлено четыре спортсмена
около 3 часов назад
Дмитрий Пидручный / Фото - Yahoo
Сегодня, 12 декабря, состоится мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
Начало – в 12.25. Прямая трансляция доступна на сайте и на телеканале «Суспільне Спорт», а также на местных телеканалах «Суспільного».
От Украины на гонку заявлено четыре биатлониста, сборная могла заявить пять.
Антон Дудченко и Артем Тищенко еще не полностью восстановились от болезни, хотя уже начали тренировки.
Заявка сборной Украины:
15. Дмитрий Пидручный;
22. Виталий Мандзин;
43. Богдан Цимбал;
82. Богдан Борковский.
