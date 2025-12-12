Владимир Кириченко

Сегодня, 12 декабря, состоится мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).

Начало – в 12.25. Прямая трансляция доступна на сайте и на телеканале «Суспільне Спорт», а также на местных телеканалах «Суспільного».

От Украины на гонку заявлено четыре биатлониста, сборная могла заявить пять.

Антон Дудченко и Артем Тищенко еще не полностью восстановились от болезни, хотя уже начали тренировки.

Кубок мира по биатлону. Второй этап. Хохфильцен, Австрия. Спринт. Мужчины

Заявка сборной Украины:

15. Дмитрий Пидручный;

22. Виталий Мандзин;

43. Богдан Цимбал;

82. Богдан Борковский.

Ранее стал известен состав сборной Украины на второй этап Кубка мира в Хохфильцене.