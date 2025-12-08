Известен состав сборной Украины на второй этап Кубка мира в Хохфильцене
В женской заявке Лилия Стеблина заменила Валерию Дмитренко
34 минуты назад
Фото: Дмитрий Евенко
Тренерские штабы национальных сборных Украины по биатлону определились с составами на второй этап Кубка мира сезона 2025/26, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 12 по 14 декабря. Сообщает Суспільне Спорт.
Женская команда:
Кристина Дмитренко, Лилия Стеблина, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная, Дарья Чалик.
Мужская команда:
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цымбал.
В женской заявке Лилия Стеблина заменила Валерию Дмитренко.
Провал Украины, возвращение легенды и финский прорыв: каким был первый этап КМ по биатлону?