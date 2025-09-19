Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился инновациями в подготовке спортсменов к Олимпийским играм-2026, сообщает Nordic Magazine.

На сборах в Бессани команда моделировала сложные подходы к стрельбищу, изменяя интенсивность тренировок, чтобы адаптироваться к условиям Антхольца — высокогорного стадиона с сильным ветром.

«На собраниях я всегда подчеркиваю, что мы чётко понимаем нашу цель и знаем, к чему именно готовимся. В Бессане мы несколько изменили работу на стрельбище и интенсивность тренировок, чтобы воспроизвести более сложные условия и подготовиться к февралю. В Антхольце на большой высоте подход будет действительно требовательным: нельзя слишком снижать темп, чтобы не терять время, но и нельзя выкладываться полностью, чтобы не испортить стрельбу». Симон Фуркад

Сбор в Антхольце (Италия), где пройдут олимпийские биатлонные соревнования, позволяет адаптироваться к 30 мишеням, высоте и ветру. Фуркад, брат легендарного Мартена Фуркада, возглавляет команду с 2023 года.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Напомним, российских биатлонистов не допустили до Олимпиады-2026.