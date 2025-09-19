Фуркад ввел нововведения в тренировках французских биатлонистов для подготовки к ОИ-2026
Команда моделирует сложные условия стрельбища Антхольца, чтобы адаптироваться к высоте и ветру
около 1 часа назад
Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился инновациями в подготовке спортсменов к Олимпийским играм-2026, сообщает Nordic Magazine.
На сборах в Бессани команда моделировала сложные подходы к стрельбищу, изменяя интенсивность тренировок, чтобы адаптироваться к условиям Антхольца — высокогорного стадиона с сильным ветром.
«На собраниях я всегда подчеркиваю, что мы чётко понимаем нашу цель и знаем, к чему именно готовимся. В Бессане мы несколько изменили работу на стрельбище и интенсивность тренировок, чтобы воспроизвести более сложные условия и подготовиться к февралю. В Антхольце на большой высоте подход будет действительно требовательным: нельзя слишком снижать темп, чтобы не терять время, но и нельзя выкладываться полностью, чтобы не испортить стрельбу».
Сбор в Антхольце (Италия), где пройдут олимпийские биатлонные соревнования, позволяет адаптироваться к 30 мишеням, высоте и ветру. Фуркад, брат легендарного Мартена Фуркада, возглавляет команду с 2023 года.
Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Напомним, российских биатлонистов не допустили до Олимпиады-2026.