Денис Седашов

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборе на зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В пресс-службе IBU объяснили, что в регламентах организации не предусмотрено участие так называемых «нейтральных спортсменов».

Биатлонисты из России и Белоруссии находятся под отстранением от международных стартов еще с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

