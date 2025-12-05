Олег Гончар

Украинская биатлонистка Елена Городная финишировала 61-й в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, но стала первой украинкой сезона с чистой стрельбой.

После гонки Елена рассказала Суспільному, что чувствует себя лучше после болезни, но та сильно повлияла на нее.

«На один круг хватило, а дальше очень трудно дышать. Это чисто физическое состояние». Елена Городная



Городная пропустила две гонки из-за болезни, поэтому рада возвращению.

«Если бы не болезнь — было бы лучше, но очень классно снова находиться в атмосфере Кубка мира». Елена Городная

Также она призналась, что работала над стрельбой, особенно над её ритмом.

Результаты женского спринта в Эстерсунде.