Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион 2022 года, трехкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Сьястад Кристиансен прокомментировал то, что Международный союз биатлонистов (IBU) все же не планирует допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Милане, несмотря на рекомендации.

Цитирует Кристиансена Nordic Magazine.

«Конечно, это снижает уровень соревнований. Но, учитывая контекст, это нормально, что они не участвуют. Надеюсь, они поймут, что им нужно сделать, чтобы их допустили обратно».

IBU, поясняя своё решение, ссылается на факт, что регламент его соревнований не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов.

Напомним, IBU решил не допускать россиян к Олимпиаде-2026 после рекомендаций МОК.