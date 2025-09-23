Владимир Кириченко

Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует допускать российских спортсменов на Олимпиаду в Милане после рекомендаций МОК, поскольку регламент IBU не предусматривает участие в турнирах нейтральных спортсменов. Об этом сообщают рашистские СМИ.

После недавнего заседания МОК его глава Кирсти Ковентри заявила, что подход к участию россиян в Олимпиаде, которая пройдет в Италии в феврале 2026 года, останется тем же.

Рассмотрит ли IBU вопрос о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026 после рекомендаций МОК по итогам заседания исполкома организации?

«IBU принял к сведению заявление МОК о участии нейтральных атлетов (AIN) в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Это решение касается спортсменов, прошедших квалификационную процедуру международной федерации для участия в Олимпиаде. Заявление МОК не изменяет квалификационного статуса или правил проведения соревнований по биатлону. Международный союз биатлонистов (IBU) остается ответственным за проведение олимпийских квалификационных соревнований по биатлону согласно своим правилам.

Регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов. Это значит, что только спортсмены, представляющие федерацию-члена IBU, имеют право участвовать в соревнованиях IBU. Союз биатлонистов россии и белорусскую федерацию биатлона отстранены от участия в деятельности IBU согласно решению конгресса IBU в сентябре 2022 года».

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.

Ранее IBU увеличил призовой фонд Кубка мира по биатлону.