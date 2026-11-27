Кубок мира в Контиолахти, индивидуальная гонка, женщины. Видеотрансляция
Украину представят Дмитренко, Городная, Меркушина и Тарасюк
Христина Дмитренко / Фото - Facebook
Сегодня, 27 ноября, состоится женская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Начало – в 17.15 по Киеву.
Украину представят Кристина Дмитренко, Елена Городная, Анастасия Меркушина и Татьяна Тарасюк.
Гонку пропустит Александра Меркушина.
Трансляция запланирована на «Суспільне Спорт».
Кубок мира по биатлону-2026/27. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Индивидуальная гонка. Женщины
Старт-лист Украины:
9. Анастасия Меркушина
57. Кристина Дмитренко
78. Татьяна Тарасюк
86. Елена Городная
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