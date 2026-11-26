Определён состав сборной Украины на женскую индивидуальную гонку Кубка мира в Контиолахти.
Гонка состоится 27 ноября
Фото: Дмитрий Евенко
Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом на индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира-2026/27 в Финском Контиолахти.
В заявку национальной команды попали четыре спортсменки: Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк и Елена Городная. Александра Меркушина пропустит эту гонку.
Стартовые номера украинок:
Анастасия Меркушина
Кристина Дмитренко
Татьяна Тарасюк
Елена Городная
Женская индивидуальная гонка состоится в пятницу, 27 ноября. Начало — в 17:15 по киевскому времени.
Мандзин финишировал в топ-20 индивидуальной гонки в Контиолахти.
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